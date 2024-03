“Maschio o femmina? Conta il valore della persona” | intervista a Marinella Di Nunzio

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar – AbbiamotoDi, membro storicoCompagnia dell’Anello, trattando temi importanti sviluppati dal gruppo musicale quali la politica, la stessa società e la loro interazione con la musica.DiCara, innanzi tutto grazie per aver accolto la richiesta di DAria di fare due chiacchiere con te. Come prima domanda vorremmo chiederti in che modo ti sei avvicinata alla scena politica, in quali anni e come si svolgeva la militanza femminile in quei contesti. Come era vista una ragazza che si interessava di politica …a livello sociale e familiare? Frequentavo l’istituto magistrale e con la legge sui decreti delegati formammo una lista di “centro” tutta al femminile che potesse ...