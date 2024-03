Martina | vola con gli angeli Si è spenta a soli 14 anni la giovane leonessa e atleta

(Di sabato 2 marzo 2024) Carrara, 2 marzo 2024 – La scherma era tutta la sua vita e non ha mai saltato un allenamento, nonostante non potesse più vedere e da ultimo fosse costretta su una sedia a rotelle. Una piccolaSironi, una vita spezzata a14. La malattia che l’aveva colpita dall’età di quattrol’ha strappata all’amore della mamma Sonia Paolini e a tutto il Club Scherma Apuano.frequentava il liceo linguistico Montessori, e nonostante la malattia le desse filo da torcere non perdeva mai il coraggio e il sorriso, neppure nei momenti più difficili. I funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nel Duomo di Carrara, lo stesso dove lo scorso anno ha ricevuto la comunione.era una grandema anche una grande credente. Due ...

Aurora vola a Parigi, nonna Michelle tiene il piccolo Cesare: "Ecco cosa fa sempre": Come detto, la Ramazzotti è partita alla volta di Parigi per un giorno. La ragazza si è fatta vedere prima di tutto in albergo al fine di potersi preparare al meglio per l'evento ufficiale di Dyson

