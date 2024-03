Marsiglia | la missione Correa continua! Battuto anche il Clermont

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilvince contro ilper 5-1 e si avvicina alla zona Champions League. LaJoaquin, l’Inter spera nella rimonta.– Ilè rinato in seguito all’esonero di Gennaro Gattuso.ilvieneper 5-1, la zona Champions League è distante appena cinque punti. Iliman Ndiaye, Pierre Emerick Aubameyang, Jonathan Clauss, Luis Henrique e Faris Moumbagna segnano per la squadra del neo-allenatore Gasset, che non ama particolarmente Joaquin. Il giocatore acquistato dall’Inter ha fatto i suoi primi minuti sotto la gestione del francese, solamente poco più di 10 a risultato acquisito alla fine della serata. L’Inter spera ancora nel ...

