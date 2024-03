Mario Sechi | l' Agenda Giorgia alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) La missione diMeloni negli Stati Uniti si è aperta con un colpo a sorpresa: l'accordo per il rientro in Italia di Chico Forti, detenuto negli Stati Uniti da venticinque anni. È un risultato che evidenzia, ancora una volta, la capacità diplomatica di Palazzo Chigi, di cui abbiamo già avuto prova con la liberazione di Patrick Zaki. L'intesa testimonia la fiducia dell'amministrazione americana nei confronti di Meloni, il Dipartimento di Giustizia non è mai docile nel concedere benefici, dunque il lavoro è stato lungo, intenso, oggetto di trattative, riservato. Tutto quello che non ha capito l'opposizione in Italia sul caso Salis, dove il Pd ha spinto la propaganda al punto tale da irritare l'Ungheria e rendere più difficili le condizioni per un suo rilascio. È una lezione che i democratici (italiani) dovrebbero imparare, il silenzio è d'oro, si chiama senso di ...