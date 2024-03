Marina Suma che fine ha fatto oggi? Dalla scomparsa del compagno Claudio ai figli | tutto sulla concorrente dell’Isola

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di sabato 2 marzo 2024), attrice napoletana amata e apprezzata dal grande pubblico, recentemente è apparsa poco in pubblico. Come mai? Sveliamodi seguito! Leggi anche: Sonia Bruganelli si è sottoposta a un’operazione: primadei Famosi, ecco cosa è successo Volto noto al grande pubblico come protagonista di film iconici della storia del cinema italiano,...