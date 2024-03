Maria Elena Camerin | da Serena al padel | “Chiederò alla Vinci di giocare”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Venezia, 2 febbraio 2024 – Perse, ma giocò un match spettacolare. Anno 2007,– 41enne veneta di Motta di Livenza, oggi tecnico federale ed ex numero 41 al mondo di tennis - sfidaWilliams agli Us Open. Parte male, poi gioca un gran tennis ma perde 7-5, 6-2 contro la più forte di sempre. “Vero, quella notte me la sono goduta, feci dei punti bellissimi, ho un ricordo stupendo pur avendo perso”. Diciassette anni dopo – sembra impossibile – affronta una prima volta con una racchetta tra le mani. Succede al VeneziaClub, dov'è di scena il torneo MediolanumCup, un Open Fitp all'insegna della 'democracy': ci sono alcuni tra i migliori giocatori e giocatrici italiani, ma anche agonisti Fitp dei diversi livelli di classifica. “Non ...