Maria Elena Camerin alla Mediolanum Padel Cup | “Ora telefono a Roberta Vinci e le chiedo di giocare insieme”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Al VeneziaClub, dov’è di scena il torneoCup 2024, i riflettori sono puntati anche su, 41enne veneta di Motta di Livenza, oggi tecnico federale ed ex numero 41 al mondo di tennis. “Non è andata nel modo migliore, in coppia con la mia amicaChiara Mascherin ho perso contro due avversarie molto forti, ma mi sono divertita da pazzi!”. Bene, a questo punto la domanda è d’obbligo: più difficile avere Serena Williams di fronte o le pareti di vetro alle spalle? “Beh come difficoltà non c’è male dai! (ride) Giocando molto poco acon i ‘vetri’ non è che abbia tutto questo feeling ed è per questo che accorcio al massimo e cerco subito la rete, però è davvero divertente, ho giocato con una mia carissima ...