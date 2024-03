Marco Odermatt rischia di non vincere! Solo terzo nella prima manche ad Aspen | ancora ottimo De Aliprandini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) Colpo di scenadel secondo gigante di. In vetta alla classifica non c’è, chedi interrompere la sua striscia di vittorie consecutive. Lo svizzero sarà chiamato alla rimontaseconda, visto che ha concluso alposto dietro al norvegese Alexander Steen Olsen, leader a metà gara, e al connazionale Loic Meillard. Una prestazione eccezionale quella di Steen Olsen, che ha fatto la differenza soprattutto nell’ultimo tratto. Adesso per il norvegese ci sarà il dubbio sul reggere la pressione, visto che anche ieri, dopo che aveva terminato secondo a metà gara, ha sbagliato tanto, finendo al settimo posto. Alle spalle di Steen Olsen c’è la coppia svizzera. Loic ...