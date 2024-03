Marchi Virtus | fai un passo alla volta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) In una squadra che funziona servono gli imbianchini che lavorano sul campo, lo staff tecnico, e gli architetti dietro le quinte. Da tanti anni l’architetto dellaImola è Carlo, l’ex giocatore si occupa della costruzione della squadra. Quest’anno c’è stato un surplus di lavoro, giusto? "Ci sono stati sicuramente dei momenti critici, ma fa parte del mio ruolo. In questa stagione abbiamo dovuto fare dei cambiamenti di organico, avevamo puntato su Fiusco e ci punteremo anche l’anno prossimo, è molto valido, però purtroppo si è infortunato". A quel punto laha ingaggiato Valentini, poi cosa è successo? "Non siamo stati fortunati perché si è fatto male a livello muscolare, lo riavremo presto e questo ci permetterà di poter sfruttare una rotazione in più. Alberti ci aveva chiesto di andare via per giocare di ...