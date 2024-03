Maratona di Bologna 2024 | strade chiuse e linee autobus deviate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo- Tutti ai nastri per laMarathon, circa 8000 runner sono pronti a ritrovarsi nel centro della città, nella mattinata di domenica 3 marzo. Sono previste importanti variazioni nella viabilità, con alcuneche rimangono, e nel percorso dei mezzi pubblici. Ecco, di seguito, tutte le informazioni necessarie relative alla giornata di domenica: percorso della competizione,non accessibili e qualidei bus subiscono variazioni. La tangenziale Autoper l'Italia comunica che domenica 3 marzo, dalle 9 alle 13 o comunque fino al termine della competizione, sono chiusi: svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14-Taranto e da Casalecchio ...