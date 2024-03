Manuela Blanchard svela la verità su Paolo Bonolis | è sparito! Ecco cosa succede quando la gente la ferma per strada

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 2 marzo 2024) Ti ricordidi Bim Bum Bam? Scopriamoè successo alla conduttrice che ha segnato l'infanzia di tanti di noi! Se sei un bambino degli anni Ottanta o Novanta, probabilmente avrai passato pomeriggi interi davanti alla televisione per seguire Bim Bum Bam su Italia Uno. Quel programma che ha fatto sognare e divertire tante generazioni con i suoi colorati cartoni animati e i conduttori pieni di energia. Tra questi,, la conduttrice con il fiocco nei capelli e il sorriso sempre pronto, ha conquistato il cuore di molti. Oggi, a 64 anni, la stessadi Bim Bum Bam continua a far parlare di sé. In una recente intervista a Repubblica, ha rivelato quanto sia emozionante per lei essere ancora riconosciuta per il suo passato in televisione. "È stato un periodo incredibile per i ...