Manifestazione a Empoli | centinaia di persone in strada al grido di “Palestina libera”

(Di sabato 2 marzo 2024)(Firenze), 2 marzo 2024 – Nonostante la pioggia, qualche centinaio diè sceso inoggi aper manifestare tra le vie del centro con cartelli e slogan. La, organizzata dal Collettivo studentesco 'Sav' dell'Istituto Virgilio di, era stata preavvisata alla questura.per la "" Non ci sono stati disordini, i manifestanti sono stati seguiti da polizia e carabinieri. Nel corteo, accanto a tanti studenti del Virgilio e dell'istituto Pontormo, erano presenti anche rappresentanti del Comitatoper la Pace, di Pace e Disarmo, dell'Anpi, di Non Una di Meno e della Federazione Anarchica Italiana, oltre ad alcuni gruppi ...

Palestina, 300 in piazza a Empoli dopo gli scontri di Pisa: gli ultras dell'Empoli. Presenti anche i candidati sindaco Alessio Mantellassi per il centro-sinistra e Leonardo Masi per Sinistra-M5S. I manifestanti sono stati scortati da polizia e carabinieri. La ...gonews

Scontri Pisa, Ceccardi (Lega): "Genitori dei baby manifestanti hanno fallito": Credo però che sia un fallimento educativo anche di quei professori che non hanno insegnato a quegli alunni come si fa a mandare una comunicazione in questura per fare una Manifestazione. Peggio ...gonews

Nuova risposta encomiabile dei tifosi rossoblù per Empoli: Per la trasferta che il Cagliari affronterà in terra toscana contro l'Empoli, nuova Manifestazione di attaccamento da parte dei tifosi rossoblù. RISPOSTA ENCOMIABILE. Alla vigilia di Empoli-Cagliari, ...calciocasteddu