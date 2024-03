Manfredi | «Stadio Maradona? Aspettiamo la lettera di De Laurentiis»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) «Siamo aperti a qualsiasi soluzione», dice il sindacosullo, durante l’assegnazione del riconoscimento Città Giovani 2024.: «L’importante è che il progetto sia sostenibile» «Se togliamo la pista di atletica dalpoi dobbiamo trovare un altro posto dove realizzarla per sostenere le attività dell’atletica, ma è importante che il progetto sia sostenibile, realizzabile, e compatibile con gli obiettivi degli Europei del 2032. Siamo in attesa delladi De. So che il Napoli ci sta lavorando, appena arriverà valuteremo con il ministro dello Sport sulle necessità e opportunità finanziarie di sostegno. C’è la massima disponibilità a realizzare unoall’altezza della città». Abodi: «Lo ...