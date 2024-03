Manchester City vs Manchester United – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 marzo 2024) Domenica 3 marzo pomeriggio i tifosi si riverseranno all’Etihad per un derby dida leccarsi i baffi: il, in corsa per il titolo, affronterà i rivali di sempre e gli outsider delle prime quattro posizioni, il, in Premier League. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con i quarti di finale di FA Cup dopo che i Citizens hanno demolito il Luton Town per 6-2, mentre i Red Devils hanno ottenuto un successo per 1-0 sul Nottingham Forest. Il calcio diinizio divsè previsto alle 16:30 Anteprima della partita...