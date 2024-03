Mamma Filippo Mosca | “Ha bisogno di aiuto | spero ancora in giustizia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 2 marzo 2024) Al via il 7 marzo il processo d'appello per il 29enne detenuto in Romania dopo una condanna per traffico internazionale di droga. La madre: "Giudici guardino carte con più serietà". "è disperato, non riesce ad accettare questa sua condizione, sente forte il peso dell'ine sente di non avere armi per difendersi". Ornella Matraxia,