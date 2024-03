Maltempo | tragedia sfiorata | frana si abbatte su una scuola

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Unaè caduta nella notte a Crocefieschi, nell’entroterra di Genova,ndosi su unaelementare e sfiorando la chiesa del paese a seguito dell’ondata diche ha interessato negli ultimi giorni la Liguria. Il grosso masso, dal peso stimato di 30 tonnellate, ha sfondato una parete di sostegno dell’edificio e rotto una finestra delladove, vista l’ora tarda, non erano in corso lezioni. Una grossaieri sera a Crocefieschi, provincia di #Genova, ha investito dei locali di unaprimaria: #vigilidelfuoco intervenuti per la messa in sicurezza delle aree vicine al cedimento. Intervento concluso alla mezzanotte#2marzo pic.twitter.com/SmjUnZ7Z72— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 2, 2024 Nessuna persona è rimasta ferita, ma ...