Maltempo in Italia | attesa neve da record | le previsioni meteo di oggi

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 2 marzo 2024) (Adnkronos) – Non bastavano piogge torrenziali e, sull'è infattianche la. E stavolta, spiegano gli esperti nelledi2 marzo 2024, sarà da: 150 cm in sole 24 ore, tanto da ricoprire interamente le auto parcheggiate in strada. Se i fiocchi colpiranno Piemonte e Valle d'Aosta, sul