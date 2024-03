Maltempo | ci aspettano cose mai viste È allerta vera

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 2 marzo 2024) Il primo sabato di marzo ha segnato l’avvio di un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse per l’Italia, con nubi sparse e piogge che hanno interessato la maggior parte del territorio nazionale, ad eccezione di alcune aree come Sardegna, Puglia, Toscana, Basilicata, e Sicilia. Nonostante l’ampia copertura nuvolosa, le temperature si sono mantenute insolitamente elevate, continuando la tendenza di un febbraio da record, che si preannuncia come il mese più caldo mai registrato in Italia e in Europa. La situazione meteorologica ha subìto una parziale tregua con le nubi che si sono diradate in alcune regioni, ma le piogge non hanno dato tregua, interessando principalmente Piemonte, Liguria, Lombardia, e l’area delle Alpi, oltre a sporadici rovesci nelle regioni appenniniche del Centro Italia. La preoccupazione maggiore riguarda l’arrivo di una nuova tempesta ...