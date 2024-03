Malori al ristorante sushi, la colpa è dell'alga Wakame. L'Ulss ne blocca il commercio: SAN DONÁ - Malori dopo il sushi, la colpa è di un’alga. Nei giorni scorsi alcune persone sono state colpite da una tossinfezione alimentare, con malesseri, nausea e diarrea, dopo avere consumato ...ilgazzettino

Intossicazione al ristorante cinese, il titolare: «Noi non c’entriamo nulla con i Malori»: Anche tante famiglie che portano regolarmente a mangiare i loro figli piccoli. Da quando siete aperti «Abbiamo aperto il ristorante nella zona commerciale di San Donà, in via Como, nel settembre 2023 ...nuovavenezia.gelocal

Legacoop, è morto dopo un malore il presidente Mazzanti. Aveva 70 anni: Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...lapressa