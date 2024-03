Makka Sulaev | figlia 18enne uccide il padre a Nizza Monferrat | «Stanca delle violenze che subivamo io e mia madre»

Uccide il padre e confessa: «L’ho fatto per difendere mamma, ci maltrattava sempre»: Makka Sulayev, la 19enne fermata nell’Astigiano per l’omicidio del padre Akhyad Sulaev, 50 anni, ha agito per difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia. «Stanca» delle continue ...unionesarda

