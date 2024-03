Mahmood non è più al primo posto | chi lo sostituisce

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) Il rapper Tony Boy conquista da new entry ilnella classifica Fimi relativa agli album, con "Nostalgia (export)", scalzando dai primi due posti della settimana precedentee Annalisa, rispettivamente con "Nei letti degli altri" e con "E poi siamo finiti nel vortice". Seguono nell'ordine: Alfa con "Non so chi ha creato il mondo", Sfera Ebbasta con "X2vr", Geolier con "Il coraggio dei bambini - atto IÌ", la compilation "Sanremo 2024", Cccp Fedeli alla Linea con "Altro che nuovo mondo", Clara con "" e Mezzosangue con "Soul of a Supertramp". Posizioni invariate per i primi cinque posti, invece, per i singoli. Sul gradino più alto del podio restacon "Tuta Gold", quindi Geolier con "I p' me, tu p' te" e Annalisa con "Sinceramente". A seguire: Angelina Mango con ...