Madame | la procura di Vicenza chiede il processo per la giovane cantante

False vaccinazioni Covid: la procura chiede il rinvio a giudizio per Camila Giorgi: L'accusa per le due personalità più illustri coinvolte nel caso sarebbe quella di falso ideologico ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. Ci sono già quattro indagati, tra cui Daniela Grillone Teci ...msn