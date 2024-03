Madame e Camila Giorgi a processo per il caso delle false vaccinazioni anti Covid | di cosa sono accusate

(Di sabato 2 marzo 2024) La Procura di Vicenza ha chiesto ilper la cantantee per la tennistaper il

La Procura di Vicenza ha richiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso dei falsi vaccini anti Covid (notizie.virgilio)

La procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio della cantante Madame , della tennista Camila Giorgi e altre 19 persone indagate per il caso sulle False ... (open.online)

'Non è un genocidio', si dimette presidente dell'Anpi a Milano: (ANSA) - MILANO, 02 MAR - Roberto Cenati. presidente milanese dell'Anpi di Milano dal 2011, si è dimesso in disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola "genocidio" in relazione ...notizie.tiscali

Madame e Camila Giorgi a processo per il caso dei falsi vaccini anti Covid: richiesta della Procura di Vicenza: La Procura di Vicenza, al termine dell’inchiesta sui falsi vaccini anti Covid, ha chiesto il processo per la cantante Madame (vero nome Francesca Calearo) e per la tennista Camila Giorgi, oltre che ...notizie.virgilio

Falsi vaccini Covid per Madame e Camila Giorgi: cosa rischiano adesso: Torna a galla della vicenda sui falsi vaccini contro il Covid-19 per avere il green pass in cui sono coinvolte la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi: nelle ultime ore il pm Gianni Pipeschi ...ilgiornale