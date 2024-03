Macron svela il bluff Nato | Putin risponde da “pazzo”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 2 marzo 2024) La settimana è stata caratterizzata da dichiarazioni sulla guerra in Ucraina degne di dilettanti allo sbaraglio. E da un solo evento veramente storico. La prima dichiarazione da dilettante allo sbaraglio è quella del presidente francese Emmanuel, quando, senza consultarsi prima con nessuno, ha dichiarato: “non c’è stato alcun accordo per l’invio ufficiale di soldati sul campo, ma non possiamo escludere nulla”. Cosa? Soldati sul campo, vuol dire una sola cosa: entrare in guerra con la Russia. Per fare un’affermazione simile occorre, prima di tutto, avere già il pieno consenso degli Usa (il principale alleato) e da una maggioranza qualificata di altri membri della. Implica una strategia chiara: se i russi passano determinate linee rosse, che devono essere indicate, lainterviene. Peccato che nessuno ne fosse al ...