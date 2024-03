Ma è lui? Chi sale sul palco con Antonio | sconcerto a The Voice Senior | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Puntata decisiva e ricca di emozioni a The, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici e risercato agli aspiranti cantanti "over". Terminate le "blind auditions", le esibizioni a cui i giudici assistono "alla cieca", senza vedere in volto i candidati, sono stati scelti i concorrenti definitivi. A rompere il ghiaccio è stato, raggiunto sula sorpresa da una delle voci della musica leggera italiana, il veterano di Sanremo Michele Zarrillo. Il 65enne ha raccontato di aver dovuto abbandonare il sogno di vivere di musica ad appena 19 anni, quando il padre è morto. Oggi è un informatico in pensione e ha così ritrovato tempo e coraggio per dedicarsi nuovamente alla sua grande passione. Proprio il coraggio è stata la sua prova più difficile da trovare, perché, ammette, "non ho mai ...