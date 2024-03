M O | raid sulla Striscia | 17 morti

Hamas denuncia che più di 100 palestinesi sono stati uccisi e varie centinaia feriti in un attacco israeliano contro persone in attesa di aiuti alimentari ... (huffingtonpost)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di mercoledì 21 febbraio, in diretta. Biden: «Trump parla di Navalny ma non condanna Putin». Zelensky propone alla Polonia ... (corriere)