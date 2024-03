Lusso | indagine di Gam Italia | settore in crescita del 5-6% nel 2024

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildela livello globale è atteso indel 5-6 per cento nel. Nel lungo termine, invece, dovrebbero tornare a crescere del 6-7 per cento. A sostenerlo è Carlo Benetti, Market specialist di Gamin un report intitolato “Il fenomeno dei Vic – ilsi normalizza continuando a crescere”. “Il primo aprile 2022 – sottolinea Benetti – nessuno aveva voglia di scherzare a Shanghai. Quel giorno cominciava per la capitale economica cinese un lockdown rigoroso che sarebbe durato due mesi. Negozi chiusi, servizi ridotti al minimo, strade presidiate: le misure adottate per contrastare l’ondata di contagi della variante ‘Omicron’ del Covid 19 furono durissime. Per tutti i ventisei milioni di abitanti della città, le difficoltà maggiori erano sul rifornimento di ...