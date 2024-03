L’uscita di Donald Trump sui migranti | “Vengono dai manicomi come Hannibal Lecter”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 – “Isono criminali usciti dalle carceri e dai”. Lo ha dettonel corso di un comizio in North Carolina. Non un’uscita estemporanea, ma più che altro parte integrante della retorica anti-su cui punta l’ex presidente Usa nella sua corsa alle prossime elezioni presidenziali.ha accusato l’attuale presidente Joe Biden di far entrare negli Stati Uniti “-criminali” al pari di “”, il feroce serial killer interpretato da Anthony Hopkins nel film 'Il silenzio degli innocenti’. “Ci riprenderemo il Paese, grazie alla polizia locale alla quale io concederò l'immunità. E inizierò il più vasto piano di deportazione mai attuato negli Stati Uniti”, ha ribadito.