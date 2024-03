Luisa Ranieri | Lolita Lobosco piace perché è vera e fragile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Aveva avuto un’intuizione giusta Luca Zingaretti: sua mogliepoteva essere l’interprete giusta per, la protagonista dei romanzi di Gabriella Genisi. Oggi, alla viglia della messa in onda della terza stagione della serie sul vicequestore di Bari, la più iconica delle investigatrici della tv, lei grata dice: "Mio marito mi ha fatto un grande regalo,è un personaggio nelle mie corde, che amo, con la sua ruvidezza e le sue fragilità, ironica e anche un po’ malinconica, come me". Lo ama lei e lo ha sempre molto amato anche il pubblico. "Occupa il primo posto tra le serie italiane, e non solo Rai, più viste. È la serie top", sottolinea la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati. Ora Le indagini di...