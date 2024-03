Luis Enrique gestisce male l’ego dei suoi calciatori | lo ha fatto con Totti e con Messi Rmc Sport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024)che scarica Mbappé all’intervallo di Psg-Monaco haun certo clamore in Francia. L’allenatore non ha dato particolari spiegazioni sulla scelta di farlo fuori dopo 45? minuti. Forse non ne ha date nemmeno alla stella parigina visto che Kylian al rientro dagli spogliatoi è andato dritto in tribuna da sua madre. Adesso, come scrive Rmc, “la storia ricorderàcome l’unico allenatore del Psg ad aver osato sostituire Kylian Mbappé durante l’intervallo di una partita dal suo arrivo a Parigi. Una scelta così forte da eclissare il secondo tempo di Psg-Monaco“.non è nuovo a scelte forti. A Roma lasciòin panchina Come ricorda il media francese, “a Roma e a Barcellona l’ex allenatore della ...