Luigino | nessun giudice di The Voice si gira | ma poi arriva il colpo di scena

(Di sabato 2 marzo 2024) Tra i tanti concorrenti che ieri si sono presentati a TheSenior c’era ancheMiglioranzi, che già dalla sua presentazione ha conquistato il pubblico: “Ho 82 anni e sono proprietario di un hotel, lo gestisco da più di 40 anni con la mia famiglia. Faccio tante cose in questo albergo, canto anche per i miei clienti. Con le persone parlo l’inglese, il tedesco e anche lo spagnolo. Da giovane ho iniziato a suonare la chitarra, poi ho conosciuto mia moglie e con lei ho passato cinquant’anni di matrimonio, fino a tre anni fa. Non c’è più adesso. Cinquant’anni di una bellezza rara. Ci cantavamo le canzoni d’amore guardandoci negli occhi. Non le canterò mai più cono, lei era tutto, era mia moglie. Sul palco canterò un pezzo di Peppino Gagliardi che è una canzone di una bellezza rara“.e il ...

