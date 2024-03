Lotito furioso | Sarri in silenzio stampa | “Di Bello? Non so chi sia… ma ha superato ogni limite”

(Di sabato 2 marzo 2024) Mauriziodopo Lazio-Milan tace, chiudendosi in un polemico. Ai microfoni del post gara spunta il presidente Claudio: "Parlo io così non possono strumentalizzare le parole". Che sono di fuoco verso Die il "sistema calcio".

Lazio-Milan, Lotito in conferenza stampa: seguila live su Lalaziosiamonoi.it: in cui non sono mancati episodi e colpi di scena, che ha visto i rossoneri imporsi sui biancocelesti grazie alla rete di Okafor. Tra poco, al posto di Maurizio Sarri, interverrà Claudio Lotito in ...lalaziosiamonoi

Lazio-Milan, Lotito furioso: «Organismi esterni intervengano, passato ogni limite. Manca l'affidabilità del sistema»: È dura la presa di posizione del presidente della Lazio, Claudio Lotito, dopo la partita con il Milan e la coda al veleno. «Nello sport si deve vincere per merito. C'è un limite oltre il quale non si ...ilmessaggero

Lazio | Mimun furioso: "La società deve farsi sentire. Gli arbitri...": "La Lazio si faccia sentire gli arbitri hanno superato il segno", è questo il commento a caldo di Clemente Mimun a pochi minuti dal triplice fischio di Lazio - Milan. Il ...lalaziosiamonoi