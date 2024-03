L’ospedale tra i primi 100 Il Lotti è un’eccellenza | Testimonia la crescita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Una eccellenza al centro della Valdera che svetta nelle classifiche regionali e si fa rispettare in quelle nazionali.di Pontedera si conferma tra icento ospedali d’Italia, secondo la classifica stilata ogni anno dal magazine statunitense Newsweek in collaborazione con Statista.com. La rivista americana ha pubblicato la sua lista dei migliori ospedali del mondo, inclusa una sezione dedicata all’Italia, dovesi è classificato all’84esimo posto, confermando così il suo ottimo status nel campo dell’assistenza sanitaria. Con oltre 2.400 ospedali esaminati in tutto il mondo, la ricerca si estende su 30 Paesi con l’obiettivo di valutarne la qualità dell’assistenza sanitaria. Secondo la metodologia illustrata da Newsweek, la classifica tiene conto di diversi ...