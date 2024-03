L’Oscar della cucina Dal Cibreo alla vittoria | Eleonora fa sognare una città intera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) di Rossella Conte "È stata una montagna russa in tutti i sensi. Non c’è stato un secondo uguale all’altro: ogni attimo, un picco di emozioni differenti. È stato un elettrocardiogramma". Quasi non riesce a credere di essere proprio lei la trionfatrice di Masterchef 13,Riso, la 27enne cameriera a , un po’ "schizzata, distratta e confusa" come lei stessa si definisce., infatti, ha trionfato su Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano) e Antonio Mazzola, 28 anni geometra che vive a Monaco di Baviera tenendo sempre nel cuore la sua Palermo. Ha stupito tutti con la sua creatività e il suo coraggio, che l’ha portata anche a mescolare i sapori giapponesi con quellisua terra toscana in un menu che ha pienamente convinto gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e ...