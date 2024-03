L’opportunismo politico di Weber e le contraddizioni irrisolte nel Ppe

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 2 marzo 2024) «Il nazionalismo è in crescita e il 9 giugno riguarda il nostro futuro, abbiamo bisogno di un’Europa forte. L’Europa di De Gasperi, Schuman, Adenauer è una promessa di grande democrazia per il mondo»: con queste parole, Manfred, leader del Partito Popolare Europeo, ha scaldato la platea durante il congresso di Forza Italia, la scorsa settimana. Parole chiare, che rilanciano il ruolo dei popolari per un’Europa più unita e forte contro le forze sovraniste, e che sembrano un messaggio a chi, oggi, sogna proprio un’alleanza tra i popolari e i sovranisti nella prossima legislatura europea. Peccato, però, che il principale fautore di questa linea siastesso. Da tempo, infatti, il presidente del Ppe lavora a un avvicinamento tra popolari e il gruppo di destra dell’Ecr (che include ad esempio Fratelli d’Italia e il PiS polacco). Per far fronte al ...