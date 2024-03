L’odissea di un pendolare da Clusone a Bergamo | quasi un’ora e mezza di viaggio per 34 chilometri

(Di sabato 2 marzo 2024). Una mattina come tante, la classica mattina delle migliaia di persone che per motivi lavorativi o di studio dall’Alta Val Seriana si recano ogni giorno verso la città die la pianura. Le immagini risalgono a martedì (27 febbraio) ma la situazione sulla Strada Statale 671 della Val Seriana è quotidianamente ai limiti dell’insofferenza. La video sequenza non avrebbe bisogno di tante spiegazioni: poco meno didiper raggiungere le porte del capoluogo da, circa 34di strada. E se è vero che alcune mattine il traffico resta più scorrevole, bisogna anche tenere in considerazione che i pendolari devono poi raggiungere aree diverse della città e incontrano un traffico significativo anche sulle arterie principali del ...

