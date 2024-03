Locanda Sempione | il senso della misura

(Di sabato 2 marzo 2024) Il locale milanese dello chef Tommaso Mandorino propone un’ottima cucina italiana senza eccessi creativi ma con materie prima di qualità e in un ambiente elegante e familiar. E si pone come un prototipo di ristorazione per tutti al giusto prezzo, un settore un po’ trascurato nella scena gastronomica attuale

