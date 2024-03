L’obiettivo è sbagliare il meno possibile Dobbiamo portare a casa l’intera posta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Gianluca Colavitto parte da alcune considerazioni sulla partita contro il Rimini e sulla settimana per presentare la sfida odierna di Arezzo: "Allenarsi dopo le vittorie è sempre più bello che farlo dopo le sconfitte. Ma dal punto di vista di campo, di applicazione, di concentrazione in allenamento, ci sono state poche occasioni in questa settimana in cui ho dovuto alzare un po’ la voce. E’ stata una settimana in cui l’applicazione non è mancata, poi la partita di Arezzo dirà se abbiamo lavorato bene". E’ un’Ancona che cercherà di ripetere l’approccio e il primo tempo giocato contro il Rimini evitando, però, gli errori e le disattenzioni della ripresa: "Mai come adessoil, venivamo da tre risultati utili e contro il Rimini la squadra è entrata in campo per centrare il quarto, per ...