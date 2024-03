Lo Show dei Record | anticipazioni 3 marzo | nuove esibizioni e un gradito ritorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Lodei: domani andrà in onda la quinta puntata. Davanti a qualisgraneremo gli occhi? Intanto possiamo dirvi che ci sarà un personaggio già visto in trasmissione…Vediamo di chi si tratta! Lodei: un ragazzo…e la sua bicicletta! Nel prossimo appuntamento de “Lodei“, alle 21:35 su Canale 5, interverrà anche Diego Crescenzi, 21 anni tra meno di 2 mesi (il 15 maggio), di Rieti. Lo ricordate? E’ un campione italiano e mondiale di Trial Bike. Si tratta di una specialità del ciclismo sportivo in cui si fa il salto agli ostacoli con la bicicletta, non appoggiando i piedi per terra. Abbiamo già visto Diego Crescenzi ...

81 chilometri di gloria, Pogacar Show alla Strade Bianche: Incredibile azione dello sloveno, che trionfa a Siena per la seconda volta in carriera dopo il 2022 SIENA (ITALPRESS) - Due anni fa aveva ...sport.tiscali

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Venerdì 1 marzo 2024 si preannuncia un'emozionante serata di calcio con il Coca-Cola SuperMatch che vedrà la Lazio scontrarsi co ...digital-news

Cibo caduto, vale la regola dei 5 secondi Il microbiologo: «Fa malissimo». L’esperimento choc con i popcorn: The lesson of this mini experiment is to Show what you would find if you were to eat things ... Utilizzando un video in timelapse, Tim Call ha confrontato il comportamento dei due gruppi di popcorn ...ilmattino