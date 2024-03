Lo sfogo di Mr Rain | “Siamo costretti a pubblicare una canzone dopo l’altra per non finire nel dimenticatoio”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 2 marzo 2024) Lodi Mr.: “unaSangiovanni anche Mr.annuncia la sua volontà di fermarsiil prossimo disco accusando il “sistema” che costringe i cantanti a sfornare un disco dietro l’altro per nonnel. Intervistato da Il Messaggero, il cantante ha dichiarato: “questo disco mi fermo. Voglio studiare. E per farlo devo restare un po’ lontano dalle scene, anche per due anni e mezzo.sopraffatti da pressioni che ci rendono schiavi di un sistema che corre troppo veloce: un artista è costretto aunadietro ...