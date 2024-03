Lnp Serie B | per la Paperdi Caserta trasferta ad Avellino Si gioca domani alle 18 al Pala Del Mauro

(Di sabato 2 marzo 2024). Latorna in viaggio per affrontare un nuovo derby. La squadra di Ciro Dell’Imperio, che in questa settimana ha ripreso adnarsi alPiccolo, sarà ospite3 marzo alDeldella Del Fes– al momento decima in classifica con ventisei punti – nella ventisettesima giornata del campionato diB girone A. Obiettivo vendicarsi dopo il ko a senso unico della sfida di andata. Palla a dueore 18.00. Nel presentare la gara diil senior assistant Maurizio Bartocci afferma: «Il calendario ci propone il derby adcontro una squadra molto ben attrezzata, profonda, con qualità, talento ed esperienza per ...

Livorno . La Paperdi Caserta non riesce ad espugnare il Palamacchia . I bianconeri escono sconfitti contro la capolista Caffè Toscano Pielle Livorno per 79-72, ... (casertanotizie)

Caserta. Consiglio Federale e Lega Nazionale Pallacanestro hanno acconsentito alla richiesta di proroga della società Juvecaserta 2021 per la disputa sul ... (casertanotizie)

Caserta . La Paperdi Caserta torna in viaggio per affrontare un nuovo derby. La squadra di Ciro Dell’Imperio, che in questa settimana ha ripreso ad alle narsi ... (casertanotizie)

Lunga trasferta a Taranto per l'OraSì, Bernardi: "Sarà una partita piena di insidie": Reduce da quattro sconfitte consecutive l'OraSì Ravenna affronta un turno del Campionato Nazionale di Serie B sulla carta alla portata ma con una Serie di insidie da sottovalutare. Match importante ...ravennatoday

Serie B - La Virtus a Lumezzane cerca la quarta vittoria consecutiva: C'è entusiasmo in casa Virtus Neupharma Imola, reduce da tre vittorie consecutive, che domani alle 18 affronta LuxArm Lumezzane al PalaLumEnergia (via Cefalonia, 18 – Lumezzane) nella gara valida per ...pianetabasket

Unieuro a Roma senza Allen, Martino: "La Luiss è in un buon momento": Il match verrà trasmesso in diretta streaming In abbonamento su LNP Pass. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di Luiss Roma - Unieuro Forlì mercoledì 6 marzo alle ore 21.00 e ...forlitoday