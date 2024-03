LIVE Strade Bianche femminile 2024 in DIRETTA | plotone al completo dopo la prima ora

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.15 10:51 Tra circa 8 chilometri, le atlete si troveranno ad affrontare “La Piana”, un tratto in falso piano, sterrato, lungo 6.4km. 10:47laora di fatica, nessun team ha ancora provato lafuga della gara. 10:43 La prossima asperità è “La Piana”, segnalata con ** di difficoltà. 10:40 Team Fenix-Deceuninck a dettare il passo nel gruppo. C’è Greta Marturano nel “lineup” del team belga. 10:36 Atlete all’attacco della terza asperità: Radi, di 4.4 chilometri. 10:33il tratto in discesail primo importante tratto su sterrato, adesso le atlete si preparano ad affrontare terza e quarta ...

