LIVE Strade Bianche femminile 2024 in DIRETTA | gruppo compatto dopo i primi 15 chilometri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DALLE 11.15 10.08 Plotone ancora, si attaccano 2 km in leggerissima salita. 10.05 Siamo nei pressi della prima asperità, “Vidritta”, che non dovrebbe presentare particolari difficoltà. 10:0210, non c’è ancora stato alcun tentativo di fuga. 09:59 Ecco tutte le 12 asperità che le atlete si troveranno ad affrontare. * =llo di difficoltà segnalato KM NOME LUNGHEZZA (KM) 14 Vidritta (*) 2.1 21.3 Bagnaia (***) 5.8 33.4 Radi (**) 4.4 44.1 La Piana (**) 6.4 60.7 San Martino in Grania (*****) 9.5 83.3 Monteaperti (**) 0.6 87.7 Colle Pinzuto (****) 2.4 93.9 Le Tolfe ...