LIVE Strade Bianche 2024 in DIRETTA | Pogacar non si prende | tre italiani protagonisti all’inseguimento

(Di sabato 2 marzo 2024) 16.20 STANDING OVATION! STANDING OVATION SULLE TOLFE PER TADEJ! Le emozioni che questo sport meraviglioso sa regalare. 16.18 Healy si è portato dietro Formolo, Kamna, Cosnefroy, Martinez e Mohoric. 16.16 Siamo agli ultimi 15 chilometri, Ben Healy continua ad attaccare ripetutamente nel plotoncino. 16.14 Pidcock ha preso una ventina di secondi rispetto al resto del gruppo inseguitori, non ha fatto la differenza il britannico. 16.13 Manca solo Le Tolfe e poi lo sterrato sarà concluso. 16.11 Tadejesce da Colle Pinzuto, penultimo settore di sterrato. 16.09 Attacco secco di Tom Pidcock! Forse per il ...

Ciclismo, Strade Bianche femminile: Longo Borghini seconda, vince Kopecky: La belga Lotte Kopecky (SD Worx) ha vinto la decima edizione della Strade Bianche femminile, da Siena a Siena, di 137 chilometri. Sul traguardo nell'iconica piazza del Campo, la campionessa del mondo ...

Strade Bianche, la gara in diretta LIVE: Fino al 2013 la partenza era stata situata a Gaiole in Chianti, nel biennio 2014-2015 prese il via da San Gimignano e dal 2016 la corsa inizia e finisce nella iconica Piazza del Campo di Siena, che ha ...

Ciclismo, oggi Strade Bianche 2024: dove vederla in diretta tv: La Classica del Nord più a Sud d'Europa. Più di 200 km con spettacolari tratti in sterrato prima dell'arrivo in Piazza del Campo a Siena ...