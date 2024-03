LIVE Strade Bianche 2024 in DIRETTA | Pogacar fa il vuoto | tre azzurri in corsa per un buon piazzamento

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.40 15.50i segnali comunque per gli italiani, con Busatto, Formolo e Zana nel vivo dellae protagonisti, tra i migliori di questa. 15.48 Si spende ancora Davide Formolo: tra gli inseguitori la volontà è quella di cercare il, visto che la lotta alla vittoria è chiusa. 15.46 Van Eevelt era partito insieme a Van Gils, ma si è presto rialzato ed è stato ripreso dal gruppo. 15.44 Van Gils adesso ha perso qualcosa perché da dietro hanno nuovamente aumentato il ritmo. 15.42 Van Gils ha preso una quarantina di secondi di vantaggio rispetto al resto del gruppo. 15.40 Meno di 40 ...

14.21 Ci riprova ancora Quinn Simmons : nel gruppo le forze ... (oasport)

14.40 Da dietro l'unico che ha reagito e Ian Van Wilder, ... (oasport)

14.47 Caduta intanto per Quinn Simmons che aveva provato a ... (oasport)

15.03 Vantaggio che si è stabilizzato sui 2'20". Due anni ... (oasport)

15.24 Colle Pinzuto per Tadej Pogacar , il decimo settore ... (oasport)

15.32 Accelerazione da parte di Magnus Sheffield nel ... (oasport)

