LIVE Strade Bianche 2024 in DIRETTA | inizia la corsa | Pogacar favorito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.40 11.17 SI PARTE! 11.11 Il gruppo procede compatto in direzione del chilometro zero, punto in cui avrà inizio ladi oggi. 11.08 Gli italiani proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Gli azzurri con più credenziali sono Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) e Lorenzo Rota (Intermaché-Wanty). Da non sottovalutare anche Filippo Zana (Team Jayco-Alula) e Davide Formolo (Movistar Team). 11.05 Il granded’obbligo è Tadej. Lo sloveno della UAE Emirates, vincitore già nel 2022, si ripresenta al via delleper centrare nuovamente il ...