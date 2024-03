LIVE Strade Bianche 2024 in DIRETTA | cinque corridori in fuga a 140 km dal traguardo

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.40 13.06 Istanno affrontando l’asperità che precede il tratto sterrato di Lucignano d’Assa. 13.03 140 km al termine della gara. 13.00 Ora sono UAE Emirates ed EF Education-Easy Post a tirare il gruppo. 12.57 Si ritira Arjen Livyns, caduto qualche chilometro fa. 12.55 8 km al settore di Lucignano d’Assa. 12.52 Ibattistrada hanno un margine di 2’30” alla fine della salita che gli ha condotti a Montalcino. 12.49 150 km alla fine della corsa. 12.46 Non cambia la situazione in testa alla corsa quando il gruppo sta affrontando la salita che porta a Montalcino. 12.43 Ricapitoliamo i nomi deibattistrada: Anders Halland ...

LIVE – Ciclismo, Strade Bianche 2024: aggiornamenti in DIRETTA: La diretta testuale della Strade Bianche 2024. Sarà battaglia per la vittoria nei 215 km dalla Fortezza Medicea di Siena a Piazza del Campo, sempre nella città toscana. Le squadre iscritte sono in tot ...sportface

Strade Bianche 2024, le voci alla partenza: Albanese, Bardet, De la Cruz, Healy, Hirschi, Laporte, L. Martinez, Thomas: Al via la 18^ edizione della "Strade Bianche": soprannominata "La classica del nord più a sud d'Europa", è diventata una delle corse da un giorno più importanti, da molti… Leggi ...informazione

