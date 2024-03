LIVE Snowboardcross | Sierra Nevada 2024 in DIRETTA | Leoni passa ai quarti | attesa per Moioli Visibilità bassissima

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:32 La gara è sospesa perbassa, non facile capire i tempi di. 13:30 Gara sospesa nuovamente come prevedibile. Sarà un leitmotiv di questa giornata. 13:28 Adesso dovrebbe partire il ciclo di batterie dedicate aifemminili. Ma c’è vento forte e unabassa. Vediamo che succede 13:26no Eguibar ed Haemmerle, fuori Bichon (squalificato) e Pachner. Ma laè davvero. Vediamo come si comporterà adesso Michela. 1/8 Final – Heat 8 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 2 EGUIBAR Lucas ESP 2 1 2 15 HAEMMERLE Alessandro AUT 1 2 3 31 BICHON Evan CAN 4 3 4 18 PACHNER Lukas AUT 3 4 13:25 ...

LIVE Snowboardcross, Sierra Nevada 2024 in DIRETTA: azzurri per un acuto sulle nevi iberiche: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-1 valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros

Snowboardcross: Michela Moioli in testa nelle qualifiche a Sierra Nevada: Parte con le qualificazioni al venerdì il weekend della Coppa del Mondo di Snowboardcross a Sierra Nevada: due gare individuali in programma tra sabato e domenica. Tra le donne una sola italiana quali ...oasport

Agent of shred: Eagle Olympian Meghan Tierney starts a new chapter in life: Longtime Eagle resident Meghan Tierney is used to navigating the twists and turns of the Snowboardcross track, but over the last few years, she’s enjoyed a different kind of whirlwind ride. Since her ...skyhinews