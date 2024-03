LIVE Snowboardcross | Sierra Nevada 2024 in DIRETTA | azzurri per un acuto sulle nevi iberiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara-1 valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-di snowboardcros, in programma oggi in Spagna, nello specifico aSarà una giornata molto importante per Michela Moioli. L’azzurra infatti ha chiuso in testa le qualifiche, dimostrando ottima confidenza con il tracciato iberico, la cui caratteristica è quella di essere particolarmente corto; un fattore che non permetterà errori di nessun tipo, specialmente in uscita dal cancelletto. L’oro olimpico a PyeongChang andrà a caccia di punti preziosi in Coppa del Mondo: nel mirino dell’azzurra c’è la transalpina Chloe Trespeuch, attualmente leader in Coppa del Mondo con 105 punti di ...