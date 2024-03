LIVE Snowboardcross | Sierra Nevada 2024 in DIRETTA | anche Leoni fuori | tutti gli azzurri out in gara-1

(Di sabato 2 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Incredible! Adamczyjova dopo una partenza lampo perde terreno e viene eliminata. In big final ci vanno Trespeuch e Casta Semifinal – Heat 2 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 3 TRESPEUCH Chloe FRA 2 2 4 10 CASTA Lea FRA 2 4 2 ADAMCZYKOVA Eva CZE 1 1 6 SIEGENTHALER Sina SUI 4 3 14:11 Passa Petit Lenoir. Adesso la seconda semifinale Semifinal – Heat 2Started RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 2 ADAMCZYKOVA Eva CZE 3 TRESPEUCH Chloe FRA 6 SIEGENTHALER Sina 10 CASTA Lea FRA 14:10 Attacco capolavoro di Bankes su Petit Lenoir. La britannica è certa del passaggio del turno. per tutte le altre sarà fotofinish Semifinal – Heat 1 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 4 BANKES Charlotte GBR 4 2 16 PETIT ...

